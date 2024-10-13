Названа причина, по которой Троицкого признали иноагентом

Иностранное влияние и антироссийские высказывания стали причиной включения музыкального критика Артемия Троицкого (признан в РФ иностранным агентом) в реестр иностранных агентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

В них утверждается, что Троицкий, находясь под иностранным влиянием, осуществляет политическую деятельность. Критик распространяет, в том числе с использованием современных информационных технологий, мнение о принимаемых властью решениях или проводимой ими политике, влияет на формирование общественно-политических взглядов и убеждений, говорится в публикации.

Министерство юстиций России включило Троицкого в список иностранных агентов в январе 2023 года.

Накануне сообщалось, что Миюст РФ признал иноагентом писательницу и журналистку Линор Горалик (признана в РФ иностранным агентом), в частности, за сбор денежных средств в поддержку Украины.

Отмечается, что Горалик, являясь волонтером проекта «Волонтер-68», собирала денежные средства в поддержку украинской стороны, продавая вещи в своем магазине в Тель-Авиве.

Ранее эксперты рассказали, как повлиял закон об иноагентах повлиял на блогерский рынок.