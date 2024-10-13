Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названа причина, по которой Троицкого признали иноагентом

Музыкального критика Троицкого признали иноагентом за антироссийские высказывания

close
Валерий Мельников/РИА «Новости»

Иностранное влияние и антироссийские высказывания стали причиной включения музыкального критика Артемия Троицкого (признан в РФ иностранным агентом) в реестр иностранных агентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

В них утверждается, что Троицкий, находясь под иностранным влиянием, осуществляет политическую деятельность. Критик распространяет, в том числе с использованием современных информационных технологий, мнение о принимаемых властью решениях или проводимой ими политике, влияет на формирование общественно-политических взглядов и убеждений, говорится в публикации.

Министерство юстиций России включило Троицкого в список иностранных агентов в январе 2023 года.

Накануне сообщалось, что Миюст РФ признал иноагентом писательницу и журналистку Линор Горалик (признана в РФ иностранным агентом), в частности, за сбор денежных средств в поддержку Украины.

Отмечается, что Горалик, являясь волонтером проекта «Волонтер-68», собирала денежные средства в поддержку украинской стороны, продавая вещи в своем магазине в Тель-Авиве.

Ранее эксперты рассказали, как повлиял закон об иноагентах повлиял на блогерский рынок.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами