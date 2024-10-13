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Число отравившихся школьников на Камчатке выросло до 20

Число госпитализированных отравившихся школьников на Камчатке выросло до 20

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Vladimir Baranov/Global Look Press

Число госпитализированных после массового отравления школьников на Камчатке выросло до 20 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу прокуратуры по Камчатскому краю.

Инцидент произошел в Елизовской средней школе № 1 им. М.В. Ломоносова, неподалеку от Петропавловска-Камчатского. По данным управления Роспотребнадзора, возможной причиной отравления могла стать сальмонелла. В настоящее время специалисты ведомства устанавливают причинно-следственные связи произошедшего.

Следственное управление СК России по Камчатскому краю возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Ранее в Республике Саха произошло массовое отравление детей в спортивной школе.

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