Число отравившихся школьников на Камчатке выросло до 20

Число госпитализированных после массового отравления школьников на Камчатке выросло до 20 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу прокуратуры по Камчатскому краю.

Инцидент произошел в Елизовской средней школе № 1 им. М.В. Ломоносова, неподалеку от Петропавловска-Камчатского. По данным управления Роспотребнадзора, возможной причиной отравления могла стать сальмонелла. В настоящее время специалисты ведомства устанавливают причинно-следственные связи произошедшего.

Следственное управление СК России по Камчатскому краю возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Ранее в Республике Саха произошло массовое отравление детей в спортивной школе.