Камчатские медики рассказали о состоянии отравившихся школьников

Школьники, поступившие в больницу города Елизово на Камчатке с симптомами отравления, находятся в стабильном состоянии. Об этом сообщается в Telegram-канале Елизовской районной больницы.

«Состояние госпитализированных пациентов оценивается как стабильное. Всем оказывается своевременная медицинская помощь», — проинформировали в медучреждении.

Там рассказали, что у всех пациентов отмечались высокая температура, вялость и лихорадка, а также расстройство стула, рвота и тошнота.

Региональное управление СК России отмечало, что инцидент произошел в Елизовской средней школе № 1 имени М. В. Ломоносова, неподалеку от Петропавловска-Камчатского. Было возбуждено дело по части 1 статьи 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По данным управления Роспотребнадзора, возможной причиной отравления могла стать сальмонелла. В настоящее время специалисты ведомства устанавливают причинно-следственные связи произошедшего.

Ранее в Республике Саха (Якутия) произошло массовое отравление детей в спортивной школе.