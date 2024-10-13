В Якутии возбудили дело по факту крушения самолета Ан-3

В Якутии возбудили уголовное дело по факту крушения самолета Ан-3, выполнявшего рейс Олекминск — Железногорск — Илимский. Об этом сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

По версии следователей, самолет совершил жесткую посадку вблизи Олекминска. На борту самолета находились три члена экипажа и два пассажира. В результате происшествия один человек не выжил, отметили в ведомстве.

СК усматривает здесь нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (статья 263 УК РФ).

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура отмечала, что воздушное судно совершило грубую посадку в полутора километрах от аэродрома Олекминска около 08:29 по местному времени (02:29 по московскому времени). По предварительным данным, причиной грубой посадки самолета явилась потеря тяги двигателя, что привело к его дальнейшему отказу, добавили в ведомстве.

В начале октября в московском Шереметьево совершил аварийную посадку самолет Boeing 737, летевший в Калининград. Причиной аварийной посадки самолета стала проблема с поддувом шасси.

Ранее три российских самолета получили сигналы об угрозе.