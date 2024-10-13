В Ливане раскрыли число пострадавших при авиаударах Израиля

В результате авиаудара Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля в регионе Фтух-Кесруан на севере Ливана пострадали 15 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав Ливана.

По данным ведомства, при авиаударе не выжило 11 человек.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин созвонился с израильским коллегой Йоавом Галантом и в телефонном разговоре выразил беспокойство из-за сообщений об ударах армии страны по позициям миротворческих сил Организации Объединенных Наций (ООН) в Ливане.

13 октября Военно-воздушные силы (ВВС) и артиллерия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли мощные удары по городам южных и восточных регионов Ливана.

7 октября The New York Times написала о том, что израильская армия подвергает опасности миротворцев ООН, разместив свои позиции рядом с миссией всемирной организации на время сухопутной операции против «Хезболлы» в Ливане. 10 октября стало известно, что Главный штаб Временных сил ООН в южном Ливане и опорные пункты миротворческих сил неоднократно подвергались обстрелам со стороны Израиля. Двое миротворцев получили ранения при обстреле танком Израиля наблюдательного пункта сил ООН.

Ранее Пентагон высказался о поставках противоракетных комплексов THAAD Израилю.