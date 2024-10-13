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Названа предварительная причина жесткой посадки самолета в Якутии

Прокуратура: причиной грубой посадки Ан-3 в Якутии мог стать отказа двигателя

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Telegram-канал МЧС Республики Саха (Якутия)

Причиной грубой посадки самолета Ан-3 авиакомпании «Борус» в Якутии могла стать потеря тяги двигателя. Об этом сообщается в Telegram-канале Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«По предварительным данным, причиной грубой посадки самолета явилась потеря тяги двигателя, что привело к его дальнейшему отказу», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что самолет выполнял рейс по маршруту Олекминск — Железногорск. Воздушное судно совершило грубую посадку в полутора километрах от аэродрома Олекминска около 08:29 по местному времени (02:29 по московскому времени).

Транспортная прокуратура организовала проведение проверки о безопасности полетов. Причины происшествия выясняются.

По информации регионального управления МЧС России, на борту самолета находились три члена экипажа, а также два пассажира, один из которых не выжил.

В начале октября в московском Шереметьево произвел аварийную посадку самолет Boeing 737, летевший в Калининград. Причиной аварийной посадки самолета стала проблема с поддувом шасси. Посадка прошла штатно.

Ранее самолет совершил аварийную посадку из-за поссорившихся на борту супругов.

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