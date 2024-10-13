Крупнейший город Бразилии частично остался без света

Сильный шторм оставил без света 1,6 млн жителей бразильского Сан-Паулу — крупнейшего города страны, расположенного на побережье. Об этом сообщает Associated Press.

Непогода обрушилась на Сан-Паулу в пятницу, 11 октября. Скорость порывов ветра достигала 108 км/ч — из-за бури начали валиться деревья и линии электропередачи. Власти города также призвали население экономить воду, так как шторм частично разрушил систему водоснабжения.

Непогода вызвала также закрытие части окружающих Сан-Паулу аэропортов.

До этого спасателям не удалось обнаружить моряка, которого патрульный самолет заметил накануне в ста километрах от побережья мексиканского штата Юкатан дрейфующим на перевернутой лодке после урагана «Милтон».

9 октября на Флориду обрушился ураган «Милтон». Его максимальная скорость достигала более 160 км/ч. Он разрушил около 125 домов, вызвал массовые перебои с электричеством — более чем 2,6 млн человек остались без света. В преддверии бедствия были эвакуированы свыше 5 млн человек.

Ранее полицейские спасли собаку, которую привязали во время урагана «Милтон».