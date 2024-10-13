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Адвокаты-вымогатели обжаловали приговор

Осужденные за вымогательство на 3 млрд рублей адвокаты обжаловали приговор

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Shutterstock

Осужденные за вымогательство имущества на 3 млрд рублей адвокаты обжаловали приговор. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Преображенский суд Москвы.

«В суде зарегистрированы апелляционные жалобы», — сообщили в пресс-службе суда.

Речь идет об адвокатах Владиславе Бражникове, Генрихе Хачатурове и Александре Войналовиче. По делу также проходят бизнесмены Александр Глазырин и Геннадий Родионов.

Согласно обвинительному заключению, утвержденному Генеральной прокуратурой России, в 2019 году бенефициары группы компаний концерн «Покровский» создали организованную группу для совершения вымогательства имущества сельскохозяйственных предприятий в Краснодарском крае и Ростовской области на сумму свыше 3 млрд рублей.

До этого суд вынес приговор пятерым адвокатам, обвиняемым в вымогательстве на 3 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что для экс-главы одного из департаментов Минобороны запросили 17 лет колонии.

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