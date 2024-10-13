Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Камчатке завели уголовной дело из-за массого отравления школьников

По факту массового отравления школьников на Камчатке завели уголовное дело

close
Максим Блинов/РИА «Новости»

По факту массового отравления школьников на Камчатке завели уголовное дело. Об этом сообщает Telegram-канал Следственного комитета России.

Уточняется, что инцидент произошел в Елизовской средней школе № 1 им. М.В. Ломоносова, неподалеку от Петропавловска-Камчатского.

«По предварительным данным, 11 детей госпитализированы в медицинское учреждение города с признаками заболевания, относящегося к группе острых кишечных инфекций, еще несколько несовершеннолетних находятся на амбулаторном лечении», — сообщили в Следственном комитете.

Санитарные врачи обнаружили сальмонеллу в анализах отравившихся детей.

До этого в Следственном комитете РФ заявили, что в городе Елизово с симптомами острой кишечной инфекции госпитализировали 11 школьников.

Еще несколько несовершеннолетних в настоящее время находятся на амбулаторном лечении.

Ранее в Республике Саха (Якутия) произошло массовое отравление детей в спортивной школе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами