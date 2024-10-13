На Камчатке завели уголовной дело из-за массого отравления школьников

По факту массового отравления школьников на Камчатке завели уголовное дело. Об этом сообщает Telegram-канал Следственного комитета России.

Уточняется, что инцидент произошел в Елизовской средней школе № 1 им. М.В. Ломоносова, неподалеку от Петропавловска-Камчатского.

«По предварительным данным, 11 детей госпитализированы в медицинское учреждение города с признаками заболевания, относящегося к группе острых кишечных инфекций, еще несколько несовершеннолетних находятся на амбулаторном лечении», — сообщили в Следственном комитете.

Санитарные врачи обнаружили сальмонеллу в анализах отравившихся детей.

До этого в Следственном комитете РФ заявили, что в городе Елизово с симптомами острой кишечной инфекции госпитализировали 11 школьников.

Еще несколько несовершеннолетних в настоящее время находятся на амбулаторном лечении.

Ранее в Республике Саха (Якутия) произошло массовое отравление детей в спортивной школе.