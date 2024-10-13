В Курской области объявлена опасность атаки БПЛА

В Курской области объявлена опасность атаки дронов, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в Telegram-канале.

Он призвал местных жителей сохранять бдительность.

«Силы и средства ПВО (противовоздушной обороны) приведены в готовность для отражения возможной атаки», — написал чиновник.

12 октября в Курской области примерно в такое же время объявляли опасность атаки беспилотников. Этот режим действовал почти пять часов. Кроме того, в регионе четыре раза в течение дня была объявлена ракетная опасность, а в небе над областью были сбиты три украинские ракеты. Губернатор выразил благодарность защитникам региона.

Ранее Зеленский сообщил о попытках России оттеснить ВСУ в Курской области.