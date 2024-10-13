Эксперты рассказали, как повлиял закон об иноагентах повлиял на блогерский рынок

В первом полугодии 2024 года доходы блогеров-иноагентов от рекламы показали драматическое снижение на 75%, составив лишь 46,7 млн рублей по сравнению с 75,7 млн рублей в аналогичный период 2023 года. В январе-июне 2024 года, согласно данным Ассоциации блогеров и агентств (АБА), доходы топ-10 иноагентов упали на 75% и составили 84,7 млн рублей. CEO блогерского агентства «Почва» и руководитель рабочей группы АБА по черным спискам Георгий Лапшаков заявил «Газете.Ru», что для многих предпринимателей проверка реестров стала рутинной диджитал-гигиеной.

«Рекламодатели в текущих условиях, как правило, уже избегают сотрудничества с блогерами, включенными в реестр иностранных агентов. Проверка этого реестра стала стандартной практикой при планировании рекламных кампаний. Лишь после этого рекламодатели обращаются к дополнительным источникам, таким как наш черный список Ассоциации блогеров и агентств. Цель – убедиться в отсутствии других потенциальных репутационных и финансовых рисков. Таким образом, наши инструменты помогают усилить комплексную проверку, минимизируя риски на всех уровнях взаимодействия с инфлюенсерами», — объяснил он.

По его словам, список носит исключительно рекомендательный характер, не имеет ничего общего с реестром ИА и обновляется на постоянной основе: не только в сторону добавления новых участников, но и исключения тех, кто предпринимает шаги для исправления ситуации.

«В конечном счете, наша цель — способствовать созданию прозрачного и безопасного рекламного пространства, где бренды могут быть уверены в партнерах, а блогеры — в том, что работа над репутацией играет ключевую роль в долгосрочном успехе», — сказал эксперт.

Несмотря на сильное сокращение рекламных бюджетов в России, интерес к блогерам-иноагентам сохраняется у международных брендов. Такие компании, как зарубежные образовательные платформы и сервисы, ориентированные на мигрантов, продолжают активно сотрудничать с этими блогерами. Более того, значительную долю оставшихся рекламных контрактов составляют нелегальные рекламодатели, например, онлайн-казино и букмекеры, которые продолжают размещаться на площадках иноагентов​.

«Отдельного внимания заслуживает влияние данных изменений на рынок в целом. Падение доходов крупных игроков открывает новые возможности для блогеров, которые продолжают развивать свои площадки и могут привлекать крупные международные бренды. Юрий Дудь (признан в РФ СМИ-иноагентом), который смог минимизировать потери, выступает здесь как пример успешной адаптации. В то время как другие блогеры теряют свою аудиторию и рекламодателей, такие успешные инфлюенсеры привлекают к себе новые рекламные бюджеты, включая эксклюзивные контракты с зарубежными компаниями», — отметил эксперт.

Татьяна Никишина, эксперт в блогосфере и директор по внешним коммуникациям креативного агентства БЛИЖЕ считает, что в перспективе можно ожидать дальнейшее снижение доходов у иноагентов, так как российский рынок рекламы продолжает адаптироваться к новым условиям. Однако остаются возможности для роста у тех, кто сможет найти новые источники доходов на международных рынках. Переход на зарубежные рекламные площадки и ориентация на иностранную аудиторию могут стать ключевыми стратегиями для выживания и дальнейшего роста иноагентов.

«Сокращение числа активных блогеров на российском рынке также создает возможности для оставшихся. В частности, более мелкие или менее известные инфлюенсеры, которые не попали под законодательные ограничения, могут привлекать рекламные бюджеты, которые ранее тратились на иноагентов. Это открывает двери для заключения крупных контрактов с брендами, которые ищут новые способы продвижения своих товаров и услуг. Рекламодатели также могут начать пересматривать стратегии и искать более гибких партнеров, что может стимулировать рост оставшихся блогеров», — добавила специалист.

Российские компании высвобождают бюджеты, которые могут быть перераспределены в пользу блогеров, которые не попали под санкции или иные ограничения. Это создает новые возможности для отечественных инфлюенсеров, которые могут занять освободившиеся ниши и привлекать бренды, ранее сотрудничающие с иноагентами​, резюмировали эксперты.

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