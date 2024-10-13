Россиян предупредили, на что обращать внимание при покупке подержанной техники

Покупка подержанной техники — хороший способ сэкономить деньги, но он требует внимательного подхода. Про ключевые моменты, на которые следует обратить внимание, «Газете.Ru» рассказал техноэксперт сервиса аренды пауэрбанков «Бери заряд!» Сергей Биржевой.

Первый шаг — оценить внешний вид устройства. Осмотрите корпус на наличие трещин, сколов, потертостей или повреждений. Особое внимание уделите состоянию экрана, клавиш (если речь идет о ноутбуках или смартфонах), разъемов и батарейного отсека. Поврежденный корпус или изношенные элементы могут говорить о плохом уходе или интенсивной эксплуатации устройства.

«Техника должна работать без сбоев: важно тщательно проверить ее функциональность. Включите устройство и изучите ключевые компоненты. При покупке смартфона протестируйте камеру, динамики, микрофон, экран и Bluetooth. В случае покупки ноутбука — работу клавиатуры, тачпада, разъемов, оперативной памяти и процессора. Убедитесь, что устройство загружается без задержек и проблем», — отметил он.

У многих подержанных устройств батарея теряет емкость, что влияет на время автономной работы. Лучше проверить состояние батареи через системные настройки (например, на смартфонах iOS или Android). Для ноутбуков существуют специальные программы, которые позволяют узнать количество циклов зарядки и текущее состояние аккумулятора. Если батарея значительно изношена, это потребует замены и увеличит дополнительные затраты.

«Некоторые подержанные устройства находятся на гарантии производителя или продавца. Уточните, действует ли она, и при необходимости попросите подтверждающие документы. Гарантия значительно уменьшает риск и обеспечивает бесплатное обслуживание в случае поломки», — сказал эксперт.

Будьте уверены, что покупаете оригинальное устройство, а не подделку или восстановленную версию, которая продается как новая. Обратите внимание на серийный номер и модель устройства. На официальных сайтах производителей можно проверить подлинность товара и историю по серийному номеру. Это также позволяет узнать, не числится ли устройство в базе украденных товаров.

«Если вы не уверены в состоянии подержанной техники, используйте специализированные программы и тесты для проверки компонентов. Существуют приложения, которые тестируют работу процессора, оперативной памяти, графического адаптера и других элементов устройства. Это поможет выявить скрытые проблемы, которые незаметны при обычной эксплуатации», — рекомендовал он.

При покупке техники через частные объявления соблюдайте осторожность. Проводите сделку в публичном месте и проверяйте устройство перед оплатой. Уточните у продавца условия возврата в случае, если после покупки обнаружатся скрытые дефекты. Если сделка осуществляется через интернет, используйте проверенные платформы с возможностью защиты покупателя и возврата денег.

«Вместе с техникой должны быть предоставлены все необходимые документы: гарантийные талоны, инструкции, чеки, подтверждающие покупку. Проверьте наличие всех комплектующих: зарядного устройства, кабелей, наушников или дополнительных аксессуаров, если они включены в оригинальную комплектацию. Отсутствие важных деталей усложняет эксплуатацию или требует дополнительных затрат на покупку недостающих аксессуаров», — резюмировал Биржевой.

Ранее выяснилось, что школьникам надо два года откладывать карманные деньги, чтобы накопить на IPhone 16.