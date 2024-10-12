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«ВкусВилл» отреагировал на жалобы россиян об отравлениях зефиром

«ВкусВилл» проведет внеплановую проверку из-за отравления россиян зефиром

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Depositphotos

«ВкусВилл» проведет внеплановую проверку после жалоб сотен россиян на отравление зефиром «Классический». Об этом рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе компании.

Товар на данный момент сняли с продажи. После жалоб зефир отправили на повторные исследования. Во «ВкусВилле» также заявили, что распространяемая информация во внешних источниках не соответствует действительности.

Там также пояснили, что в зефире содержится заменитель сахара мальтит, который при чрезмерном употреблении может оказывать слабительное воздействие, и эта информация есть на упаковке товара.

За последние четыре месяца были получены 32 отзыва о данном товаре, уточнили в пресс-службе компании.

12 октября Telegram-канал Mash написал, что сотни человек пожаловались на отравление зефиром «Классический» из «ВкусВилл». В отзывах на продукт люди пояснили, что причиной произошедшего может быть мальтит — спирт из крахмала, используемый в качестве сахарозаменителя и подсластителя.

Ранее сообщалось, что «ВкусВилл» тестирует работу круглосуточных магазинов без продавцов.

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