Родителям в Подмосковье напомнили о возможности сделать прививку от гриппа детям

В Московской области продолжается кампания по вакцинации от гриппа, сообщает пресс-служба минздрава региона.

Как отметил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, уже более 600 тыс. детей в Подмосковье сделали прививку от гриппа.

«Осенью всегда наблюдается подъем сезонной заболеваемости, а в школе дети, как правило, находятся в тесном контакте», — сказал он.

Сапанюк добавил, что вакцинация помогает защититься от гриппа и его осложнений.

Записаться на прием к врачу можно по телефону 122, а также через региональный портал Госуслуг «Здоровье» или инфомат. Педиатр проведет осмотр и ,при отсутствии противопоказаний к вакцинации, сделает прививку.