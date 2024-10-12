Прием на обучение по магистратуре предложили осуществлять через Госуслуги

Прием на обучение по программам магистратуры с 2025/2026 годов предложено осуществлять, в том числе через Госуслуги. Соответствующий проект предложили в Минобрнауки РФ, информация указана на федеральном портале нормативных правовых актов.

Подобные нововведения будут осуществляться с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

Замминистра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев отметил, что все вводимые изменения упростят процесс поступления в вузы, а также закрепят права российских абитуриентов.

Незадолго до этого сообщалось, что в российских вузах растет число абитуриентов-иностранцев. Как сообщил ректор Государственного университета управления Владимир Строев, чаще всего в учебные заведения поступают молодые люди из Африки, Азии и стран СНГ.

Ранее стали известны самые популярные направления в вузах в 2024 году.