«Хельма» несет москвичам глубокую осень с мокрым снегом, дождем и ветром

В понедельник, 14 октября, москвичей ждет погружение в глубокую осень, предупредил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, октябрь пока «не напрягал» жителей столицы холодом и осадками, а температура на 3°C опережает климатическую норму, но понедельник будет «тяжелым днем».

«Синоптическую ситуацию в регионе сформирует североатлантический циклон, названный нашими европейскими коллегами «Хельма». Он сделает погоду пасмурной и ветреной, вызовет дожди, которые впервые в этом сезоне будут сопровождаться мокрым снегом, и понизит температуру до +3…+5°C», — сообщил синоптик.

Во вторник погода останется холодной, ветреной и дождливой, в среду влияние «Хельмы» начнет ослабевать. На будущей неделе по ночам температура в городе составит 1…4°C, а днем будет колебаться в диапазоне от 6°C до 8°C.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на этой неделе напомнил москвичам, что зима близко. По его словам, в столичном регионе в январе и феврале прогнозируются морозы до -25°С, а снег уже покрыл 70% России.

Ранее теплоснабжение в Москве стало зимним.