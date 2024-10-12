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Двое рабочих провалились в котлован на востоке Москвы

В Москве двое рабочих упали в котлован на стройке

Двое рабочих провалились в котлован во время демонтажных работ в районе Вешняки в Москве. Об этом сообщает телеканал «360».

Известно, что инцидент произошел на Косинской улице. Мужчины упали в котлован, к месту выехали сотрудники скорой помощи, а также сотрудники МЧС. Одного из рабочих спасти не удалось.

«При проведении частной организацией демонтажных работ здания на ул. Косинская произошло частичное обрушение конструкции», — пояснили в прокуратуре города Москвы.

В ведомстве добавили, что сейчаст разбор обрушившейся конструкции. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Похожий случай произошел в Москве в сентябре. Двое рабочих провалились в люк с кипятком. Инцидент произошел на территории одного из детских садов. Кадры инцидента опубликовали в МЧС.

4 сентября в Ленинском районе Саратова четырехлетний мальчик упал в открытый канализационный люк. Как сообщало региональное следственное управление СК РФ, ребенок успел зацепиться за край колодца, и его спасли очевидцы.

Ранее в Москве двое сотрудников склада ЦУМа пострадали из-за «взбесившегося» лифта.

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