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Вдову Маслякова оштрафовали за показ старых выпусков с нынешними иноагентами

РИА: Маслякову оштрафовали за показ в эфире иноагентов без указания их статуса

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Михаил Метцель/ТАСС

Главред телеканала «КВН ТВ» Светлана Маслякова оштрафована за показ в эфире старых выпусков программ, в которых юморист Семен Слепаков (признан в РФ иностранным агентом) и музыкант Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) были показаны без уточнения их нынешнего статуса иноагентов. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующее решение принял Таганский суд Москвы, признав вдову Александра Маслякова виновной по части 2.1 статьи 13.15 КоАП РФ («Злоупотребление свободой массовой информации») и назначил наказание в виде штрафа в размере четырех тысяч рублей.

В материалах дела указано, что в июне 2024 года телеканал транслировал программу «Вне игры», где была юмористическая зарисовка с участием Семена Слепакова, но не был указан его статус иноагента. Днем позже в эфире транслировались архивные выпуски программы «Высшая лига. Второй четвертьфинал – 2008» и «Высшая лига. Первый полуфинал – 2008», где в составе членов жюри был Андрей Макаревич, а его современный статус иностранного агента не указывался.

В суде защитник Масляковой заявил, что нарушения уже устранены.

12 октября стало известно, что лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич обратился в Московский городской суд с жалобой по поводу второго штрафа из-за отсутствия маркировки в публикациях.

Ранее сообщалось, что главреда BRIEF (признан в РФ иностранным агентом) и его зама могут оштрафовать за отсутствие маркировки иноагента.

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