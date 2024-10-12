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Подмосковные спортсмены стали вторыми на чемпионате России по хоккею на траве

Команда из Подмосковья взяла серебро на чемпионате России по хоккею на траве

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Федерация хоккея на траве России

Команда из Московской области «Динамо-Электросталь» заработала серебряные медали чемпионата России по хоккею на траве среди мужских команд суперлиги сезона 2024, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

В финале игроки «Динамо-Электростали» проиграли команде «Динамо- Ак Барс» со счетом 4:1.

В Суперлиге 2024 года играли пять команд: «Динамо−Ак Барс» (Казань), «Динамо-Электросталь» (Московская область), «Динамо-Строитель» (Екатеринбург), «Тана» (Азов), «Восток» (Москва). Чемпионат проходит с мая по сентябрь по круговой системе (4 круга).

Финальные матчи чемпионата России по хоккею на траве среди мужских команд Суперлиги прошли 8 октября в Казани. Турнир организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

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