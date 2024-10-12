Кадыров выразил соболезнования родным жертв взрыва на АЗС в Грозном

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале выразил искренние соболезнования родным и близким погибших при взрыве на автозаправке в Грозном.

Согласно публикации чиновника, при детонации цистерны с газом на АЗС погибли двое взрослых и двое детей.

«Ситуация находится под моим личным контролем. На месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — написал глава республики.

Он добавил, что виновные в произошедшем ответят по закону.

О взрыве на автозаправочной станции в Ахматовском районе на проспекте Мохаммеда Али в Грозном стало известно днем 12 октября. Причиной стала детонация цистерны, которая произошла из-за нарушения техники безопасности при перекачке топлива. Емкость, отброшенная взрывной волной, отлетела во двор жилого дома.

Ранее при проверке АЗС в Грозном нашли девять грубых нарушений.