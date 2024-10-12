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Политолог назвал сферу сельского хозяйства одной из важнейших в России

Политолог Кузменкин: роль сельского хозяйства в экономике России постоянно растет

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Виталий Аньков/РИА Новости

Роль сельского хозяйства в экономике России постоянно повышается, заявил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Иван Кузменкин.

Он отметил, что с начала 2024 года Россельхозбанк вложил в агробизнес 1,2 трлн рублей, что на 32,4% превышает аналогичные прошлогодние показатели.

«Политика президента и правительства России направлена на всестороннюю поддержку отечественных аграриев, что дает значимый эффект для экономики страны. Одной из наиболее эффективных мер стало объединение компенсирующей субсидии, а также расширение программы поддержки фермерских хозяйств», — сказал он.

Кузменкин добавил, что за последние годы сменились рынки сбыта.

«Большинство субъектов РФ заключило внешнеэкономические соглашения с азиатскими странами о сбыте продукции по стабильной цене. Для понимания, в сельскохозяйственном сезоне 2024 года Россия направила почти 15 млн тонн пшеницы за рубеж, при этом собственная продовольственная потребность страны закрыта сегодня на 100%», — сказал политолог.

Он подчеркнул, что поставленные в послании президента к федеральному собранию цели будут достигнуты до конца года.

«Санкционное давление лишь подтолкнуло наших аграриев к применению новых решений в агропромышленном секторе, позволило им приумножить как свой капитал, так и обеспечить продовольственный суверенитет Российской Федерации», — заключил он.

Напомним, в 2024 году День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в России выпадает на 13 октября.

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