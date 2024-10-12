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Школьница из Подмосковья проснулась и нашла свою подругу мертвой

«РЕН ТВ»: в Ногинске 11-летняя школьница умерла после игры с подружкой

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Global Look Press

В подмосковном Ногинске 11-летняя школьница умерла при загадочных обстоятельствах после игры с подружкой. Об этом сообщает «РЕН ТВ», ссылаясь на источник.

В квартиру к девочке пришла подруга. Школьница была дома одна, поскольку мама ушла на работу, спустя время гостья ее дочери была вынуждена ей позвонить.

«Девочка заявила, что они играли, но в какой-то момент заснули. Когда она проснулась, то увидела, что ее подруга лежит на матрасе и не дышит», — рассказал источник.

Прибывшие на место медики обнаружили странную ссадину на теле девочки. Причины ее смерти на данный момент неизвестны.

В комнате погибшей девочки нашли зажигалки, электронную сигарету и окурки.

Недавно в Татарстане школьница съела шаурму из ларька и вскоре скончалась. Инцидент произошел в городе Тетюши.

Ранее в Якутии скончалась девочка, которую искусали бродячие собаки.

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