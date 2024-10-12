Названы имена погибших при взрыве АЗС в Грозном

При взрыве и пожаре на автозаправочной станции в Грозном погибли четыре человека. Их имена приводит Telegram-канал Baza.

По данным Baza, это Банати Насуханова (1999 года рождения), Алет Ибрагимова (2018 года рождения), Умалат Ибрагимов (2020 года рождения) и Илья Брюхачев (1989 года рождения).

Последний — водитель взорвавшегося на заправке «КамАЗа». Все остальные погибли от прокатившейся цистерны, отброшенной взрывной волной.

По данным Baza, взрыв произошел в момент перекачки газа из«КамАЗа» в цистерны заправки. Предполагаемая причина — нарушение техники безопасности.

Взрыв на автозаправочной станции в Грозном произошел днем 12 октября. Емкость, отброшенная взрывной волной, отлетела во двор жилого дома.

Владелец взорвавшейся в Грозном автозаправки — местный 48-летний бизнесмен Салман М. Его местонахождение устанавливается.

Ранее Кадыров пообещал наказать виновных во взрыве на АЗС в Грозном.