Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Хабаровске возбудили дело после насилия в отношении студентки техникума

В Хабаровске возбудили дело против учителя, выкинувшего девушку из аудитории

Следователи возбудили уголовное дело в отношении преподавателя техникума в Хабаровске, который протащил по полу студентку к выходу из аудитории. Об этом сообщается в Telegram-канале следственного управления СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Согласно сообщению ведомства, 12 октября в социальных медиа появилась информация о применении насилия преподавателем-мужчиной в отношении 17-летней студентки одного из техникумов Хабаровска. По результатам проверки данных об инциденте было возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

В настоящее время проводятся следственные действия. Кроме того, начата проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ о халатности. В результате специалисты должны дать оценку действиям уполномоченных должностных лиц из числа администрации техникума на предмет соблюдения прав и безопасности учащихся.

Днем 12 октября мама одной из учащихся техникума транспортных технологий, где произошел инцидент, рассказала, что преподаватель русского языка, протащивший по полу и выкинувший из аудитории несовершеннолетнюю студентку, не в первый раз был замечен за рукоприкладством. По словам женщины, ранее педагог хватал детей за шею и оскорблял их.

Ранее в Дагестане учительница ударила школьника головой о дверь и стену.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами