В Хабаровске возбудили дело после насилия в отношении студентки техникума

Следователи возбудили уголовное дело в отношении преподавателя техникума в Хабаровске, который протащил по полу студентку к выходу из аудитории. Об этом сообщается в Telegram-канале следственного управления СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Согласно сообщению ведомства, 12 октября в социальных медиа появилась информация о применении насилия преподавателем-мужчиной в отношении 17-летней студентки одного из техникумов Хабаровска. По результатам проверки данных об инциденте было возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

В настоящее время проводятся следственные действия. Кроме того, начата проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ о халатности. В результате специалисты должны дать оценку действиям уполномоченных должностных лиц из числа администрации техникума на предмет соблюдения прав и безопасности учащихся.

Днем 12 октября мама одной из учащихся техникума транспортных технологий, где произошел инцидент, рассказала, что преподаватель русского языка, протащивший по полу и выкинувший из аудитории несовершеннолетнюю студентку, не в первый раз был замечен за рукоприкладством. По словам женщины, ранее педагог хватал детей за шею и оскорблял их.

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