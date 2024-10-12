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При взрыве на АЗС в Грозном пострадали пять человек

Минздрав Чечни сообщил о пяти пострадавших при взрыве на АЗС в Грозном

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Телеграм-канал «Голос Дагестана»

При взрыве на автозаправке в Грозном пострадали пять человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на минздрав Чечни.

По данным ведомства, на месте происшествия работают медики Республиканского центра медицины катастроф. Пострадавшие получили незначительные ожоги и травмы, от госпитализации они отказались.

Взрыв на автозаправочной станции в Ахматовском районе на проспекте Мохаммеда Али в Грозном произошел днем 12 октября. Причиной стала детонация цистерны с топливом. Емкость, отброшенная взрывной волной, отлетела во двор жилого дома. По предварительным данным, четырех человек спасти не удалось. Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал привлечь к ответственности всех виновных во взрыве на автозаправке в Грозном и подчеркнул, что лично контролирует ситуацию.

Ранее при проверке АЗС в Грозном нашли девять грубых нарушений.

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