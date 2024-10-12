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Уголовное дело возбуждено по факту пожара на АЗС в Грозном

СК: после пожара на АЗС в Грозном возбуждено дело о небезопасных услугах

После пожара на заправке в Грозном возбуждено уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ в Telegram-канале.

«По данному факту СУСК России по Чеченской Республике возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ», — говорится в сообщении.

Статья звучит как «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В настоящее время возгорание ликвидировано. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

В СК РФ подчеркнули, что в рамках расследования уголовного дела устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, а также причастные к совершению преступления лица.

Инцидент, о котором идет речь, произошел на автозаправочной станции в Грозном произошел днем 12 октября. Возгорание произошло на АЗС в Ахматовском районе на проспекте Мохаммеда Али. Предварительной причиной взрыва могла стать детонация цистерны с топливом.

Сообщалось также, что емкость, которую отбросило взрывной волной, отлетела во двор жилого дома. В результате инцидента есть пострадавшие. По предварительным данным, четырех человек спасти не удалось.

Ранее была раскрыта площадь пожара на АЗС в Грозном.

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