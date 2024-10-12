Кадыров пообещал наказать виновных во взрыве на АЗС в Грозном

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале пообещал привлечь к ответственности всех виновных во взрыве на автозаправке в Грозном.

Он подтвердил, что на АЗС взорвалась цистерна с газом. В настоящее время возгорание ликвидировано, а спасатели разбирают завалы. Чиновник подчеркнул, что лично контролирует ситуацию.

«Без всякого сомнения, все виновные в происшествии будут привлечены к ответственности в соответствии с законом», — заверил Кадыров.

Он также выразил соболезнования всем пострадавшим в результате инцидента.

Взрыв на автозаправочной станции в Ахматовском районе на проспекте Мохаммеда Али в Грозном произошел днем 12 октября. Причиной стала детонация цистерны с топливом. Емкость, отброшенная взрывной волной, отлетела во двор жилого дома. По предварительным данным, четырех человек спасти не удалось.

Ранее при проверке АЗС в Грозном нашли девять грубых нарушений.