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Кадыров пообещал наказать виновных во взрыве на АЗС в Грозном

Глава Чечни Кадыров пообещал наказание виновным в ЧП на заправке в Грозном

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Саид Царнаев/РИА «Новости»

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале пообещал привлечь к ответственности всех виновных во взрыве на автозаправке в Грозном.

Он подтвердил, что на АЗС взорвалась цистерна с газом. В настоящее время возгорание ликвидировано, а спасатели разбирают завалы. Чиновник подчеркнул, что лично контролирует ситуацию.

«Без всякого сомнения, все виновные в происшествии будут привлечены к ответственности в соответствии с законом», — заверил Кадыров.

Он также выразил соболезнования всем пострадавшим в результате инцидента.

Взрыв на автозаправочной станции в Ахматовском районе на проспекте Мохаммеда Али в Грозном произошел днем 12 октября. Причиной стала детонация цистерны с топливом. Емкость, отброшенная взрывной волной, отлетела во двор жилого дома. По предварительным данным, четырех человек спасти не удалось.

Ранее при проверке АЗС в Грозном нашли девять грубых нарушений.

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