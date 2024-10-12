Раскрыта площадь пожара на АЗС в Грозном

Площадь возгорания на автозаправочной станции (АЗС) в Грозном составила порядка 900 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

«Площадь пожара в Грозном составила 900 квадратных метров», — говорится в сообщении.

Взрыв на автозаправочной станции в Грозном произошел днем 12 октября. Возгорание произошло на АЗС в Ахматовском районе на проспекте Мохаммеда Али. Предварительной причиной взрыва могла стать детонация цистерны с топливом.

Сообщалось, что емкость, которую отбросило взрывной волной, отлетела во двор жилого дома.

В результате инцидента есть пострадавшие. По предварительным данным, четырех человек спасти не удалось.

Ранее суд в Дагестане арестовал владельца взорвавшейся АЗС.