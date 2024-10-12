В Дамаске прошла российско-сирийская конференция по здравоохранению

Российская делегация во главе с заместителем министра здравоохранения РФ Андреем Плутницким приняли участие во II международной российско-сирийской конференции по здравоохранению «Пути Авиценны», в рамках которой стороны договорились продолжать обменивать опытом в сфере здравоохранения.

Как отметил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, конференция стала «платформой для обмена современными знаниями и практическим опытом между российскими и сирийскими специалистами по вопросам проведения сложных операций и внедрения инновационных технологий в практическую деятельность».

Он добавил, что на сегодняшний день 706 граждан Сирии обучаются в медицинских вузах России.

Также в рамках встречи с министром высшего образования и научных исследований Сирийской арабской республики доктором Бассамом Хасаном Плутницкий пригласил сирийских медиков пройти стажировку в российских медицинских и научных учреждениях.

В рамках конференции провели 60 докладов по вопросам здравоохранения.

В мероприятии приняли участие более 90 образовательных, медицинских и научных организаций из разных регионов России и Сирийской арабской республики.

Также в Дамаске открыли центр по ранней диагностике меланомы и рака кожи на основе аппаратно-программных комплексов с использованием искусственного интеллекта.