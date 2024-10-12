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Бакальчук может подать в суд на бывшую жену из-за обвинения в хищении

RTVI: Бакальчук может подать в суд на Ким из-за обвинения в хищении миллиардов

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Кадр из видео/Телеграм-канал Владислава Бакальчука

Предприниматель Владислав Бакальчук может подать в суд из-за обвинения своей бывшей жены Татьяны Ким в хищении 37 млрд рублей. Об этом сообщает RTVI со ссылкой на адвоката Бакальчука Елену Ковалеву.

По ее словам, Бакальчук выдвинутые против него обвинения считает «недостоверными, неправдивыми» и не подкрепленными доказательствами.

12 октября основательница и генеральный директор компании Wildberries Татьяна Ким (ранее — Бакальчук) обвинила бывшего мужа Владислава Бакальчука и его команду в дестабилизации бизнеса и краже 37 млрд рублей. Ким отметила, что ее экс-супруг «потерял адекватность восприятия». Она заявила, что сотрудники Wildberries сталкиваются с бесконечными угрозами, а сама компания подверглась хакерским атакам, на ее строящиеся склады нападали.

Ким также заявила, что именно действия Бакальчука вызвали в 2023 году забастовки, а его команда поставила под угрозу бизнес, заморозила стройки и «обворовала Wildberries на 37 миллиардов рублей».

Ранее Бакальчук подал новый иск против бывшей жены и Wildberries.

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