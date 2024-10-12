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Российские активисты готовили еду для беженцев в Ливане

РИА Новости: российские активисты готовили еду для беженцев в Бейруте

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Ali Alloush/Reuters

Активисты из России приняли участие в приготовлении еды для беженцев на общественной кухне «Сук аль-Таеб» на улице святого Михаила в Бейруте. Об этом сообщает РИА Новости.

Как передает корреспондент агентства, в процессе приготовления горячей еды, салатов и фруктов участвуют члены организации «Русский дом», а также соотечественники и волонтеры из Сирии и Ливана.

В начале октября постпред России при ООН Василий Небензя назвал бомбардировки Ливана совершенно неприемлемыми. Дипломат подчеркнул, что Израиль должен немедленно прекратить удары.

23 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в целях «упреждения» начала наступление против шиитской группировки «Хезболла», которая базируется в Ливане. Операция получила название «Стрелы севера».

28 сентября пресс-служба ВВС Израиля сообщила о ликвидации лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы. Там отметили, что он был главным лицом, принимающим решения, и единственным утверждающим стратегически-системные решения, а иногда и тактические решения в организации.

29 сентября в ЦАХАЛ заявили, что израильские ВВС завершили мощную волну ударов по объектам ливанского движения. По данным израильского ведомства, в рамках разведывательных операций были поражены около 120 объектов «Хезболлы» на юге Ливана и в глубине страны.

В ночь на 1 октября Армия обороны Израиля объявила о начале «ограниченных, локализованных и целевых рейдов» против объектов «Хезболлы» в приграничной зоне южного Ливана.

Ранее армия Израиля засекла запуск более 200 ракет со стороны Ливана.

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Операция Израиля в Ливане
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