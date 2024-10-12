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Украинские пограничники задержали в Закарпатье четырех «водолазов»

Украинские пограничники задержали четырех человек при попытке переплыть Тису

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Shutterstock

Украинские пограничники задержали в Закарпатье четырех человек, которые планировали нелегально перебраться в Венгрию вплавь через реку Тису. Об этом сообщается на странице Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Пограничники в полночь задержали четырех «водолазов» возле Тисы», — сказано в сообщении ведомства.

По данным погранслужбы, нарушителями оказались жители Житомирской, Закарпатской и Ивано-Франковской областей. Они были пойманы в 100 метрах от границы. Уточняется, что помогавшим им переправщикам нарушители должны были заплатить от шести до 13 тысяч долларов.

В отношении задержанных составлены протоколы по административной статье «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины».

11 октября министр образования Украины Оксен Лисовой заявил, что многие украинские старшеклассники, особенно юноши, покидают страну.

На Украине в настоящее время действует режим военного положения и всеобщая мобилизация. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. При этом Верховная рада Украины приняла законопроект, запрещающий мобилизацию украинских мужчин в возрасте от 18 до 25 лет.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее сообщалось, что власти Украины получили полную базу уклонистов.

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