В Феодосии ликвидировали открытый огонь на нефтебазе

Открытое горение на нефтебазе в Феодосии было полностью ликвидировано. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

«Пожар в Туле полностью ликвидирован», — говорится в публикации.

Представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что пожарные продолжают проливку сгоревших резервуаров.

«Горения нет, идет испарение от проливки поврежденных огнем резервуаров, техника работает на охлаждение», — сказал он.

12 октября стало известно, что жители Феодосии на юго-востоке Крыма, которых срочно эвакуировали из-за пожара на нефтебазе, вернулись в свои дома. Ограничения по проезду транспорта на участках дорог, которые находятся по периметру нефтяного терминала, еще сохраняются.

Пожар на нефтебазе в Феодосии начался утром 7 октября. Сразу после этого на место происшествия прибыли представители экстренных служб, а в город выехал заместитель председателя правительства региона Игорь Михайличенко.

Ранее жителям Феодосии, потерявшим имущество из-за пожара, пообещали выплатить компенсации.