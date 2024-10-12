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Украинцы начали продавать билеты на «Океан Эльзы» после рейда военкомов

УНИАН: украинцы массово сдают билеты на «Океан Эльзы» после рейда военкомов

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Global Look Press

Украинцы, купившие билеты на выступление группы «Океан Эльзы», массово перепродают их после проведенной военкомами облавы на зрителей во время концерта 11 октября. Об этом сообщает украинское агентство УНИАН.

По данным журналистов, вечером в пятницу в соцсетях начали появляться сообщения о продаже билетов со скидкой в 50%.

Вечером 11 октября украинское издание «Общественное» опубликовало видео облавы военкомов на зрителей, пришедших на концерт «Океан Эльзы» во Дворец спорта в Киеве. Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК — аналог военкомата на Украине) останавливали выходящих после мероприятия мужчин и проверяли их документы. На опубликованных кадрах видно, как мужчин силой заталкивают в машины и увозят в неизвестном направлении.

Как сообщал телеканал ТСН, сотрудники ТЦК на Украине активизировали проведение мобилизационных рейдов в Киеве, Львове, Харькове и Ужгороде.

Сообщалось также, что в городе Ровно на западе Украины в рамках «контрразведывательных мероприятий» начались проверки военнообязанных в торговых центрах. Служба безопасности Украины вместе с Нацполицией, Нацгвардией и «другими составляющими Сил обороны» организовали мероприятия для предотвращения и нейтрализации угроз разведывательно-подрывной деятельности против страны.

Ранее в Одессе попытались мобилизовать машиниста движущегося трамвая.

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