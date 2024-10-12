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В Кремле состоялась последняя в году церемония развода караулов

Последняя в году церемония развода пеших и конных караулов прошла в Кремле

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

На Соборной площади Московского Кремля состоялась последняя в этом году церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка. Об этом сообщает РИА Новости.

Церемония включает демонстрацию строевых приемов с оружием, элементов так называемой конной карусели с музыкальным сопровождением оркестра. Отмечается, что рота специального караула продемонстрировала динамичные перестроения военнослужащих в различные фигуры, уверенное владение оружием, синхронность и четкость при выполнении строевых приемов.

Подготовка к разводу пеших и конных караулов длилась около четырех месяцев ежедневно, но с выходными. Почти все военнослужащие пешего караула — 42 человека из 44 — проходят в Президентском полку военную службу по призыву. Современная церемония развода пеших и конных караулов Президентского на регулярной основе проводится в Московском Кремле с 2005 года. Традиционно разводы караулов в Кремле проходят с начала июня по сентябрь. В апреле Президентский полк проводил в Кремле плановую тренировку перед инаугурацией главы государства.

Ранее Путин распорядился дать Кремлю больше машин с мигалками.

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