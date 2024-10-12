В Хабаровске педагог выкинул студентку из аудитории

Преподаватель русского языка из Хабаровска, протащивший по полу и выкинувший из аудитории несовершеннолетнюю студентку, не в первый раз был замечен за рукоприкладством. Об этом «Газете.Ru» сообщила мама одной из учащихся техникума транспортных технологий, где произошел инцидент. По словам Светланы (имя изменено), ранее педагог хватал детей за шею и оскорблял их.

«Это происходит с 1 сентября. Учитель позволяет себе обзывать детей, оскорблять, занимается рукоприкладством. До этого он за шею брал ребенка, по жопе кого-то бил. Это ненормально. Какие бы наши дети ни были, это не дает права педагогу обращаться так с ними. Можно обратиться к завучу, написать докладную на детей, вызвать родителей в конце концов. Плюс мы платим такие деньги за обучение детей, а педагог так себя ведет», — рассказала женщина.

Светлана объяснила, что конфликт между девушкой и учителем начался после того, как та не смогла дать верный ответ на вопрос. С пострадавшей сейчас работает Следственный комитет. Руководство техникума запретило учащимся предавать историю огласке.

«После этого инцидента все [учащиеся] пошли к завучу, директора не было на месте. Завуч пошла к педагогу, переговорила. С детей взяла объяснительные, почему это произошло, заставила их молчать. Она попросила это никуда не выкладывать, никому ничего не сообщать. С девочкой связался Следственный комитет, она снимает побои. Хорошо, что это так обошлось, а то не дай бог она головой бы упала и стукнулась об парту. А если бы она инвалидом на всю жизнь осталась?» — подчеркнула она.

В понедельник в техникуме состоится педсовет, куда пригласили родителей, чтобы обсудить произошедшее.

«Я знаю, что наша группа не подарок, но это не повод так с ними обращаться, и тем более еще и обзывать дурами, овцами. В голове не укладывается, дети до сих пор в шоке», — заключила Светлана.

Директор техникума Оксана Ярица отказалась комментировать «Газете.Ru» произошедшее.

До этого в соцсетях опубликовали видео, как преподаватель техникума в Хабаровске начал тащит студентку по полу к выходу из аудитории. Учащиеся сообщили, что во время занятия педагог вышел из себя, схватил ученицу за воротник и, переворачивая стулья, выволок из аудитории.

Ранее сообщалось, что в Дагестане учительница ударила школьника головой о дверь и стену.