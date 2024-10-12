Терапевт перечислил правила для точного измерения давления

Терапевт Алексей Водовозов рассказал в своем Telegram-канале о правилах для точного измерения артериального давления.

В первую очередь, по словам врача, за полчаса до процедуры нужно отказаться от кофеина, алкоголя, никотина и физических нагрузок. Перед измерением давления пациент должен сесть в кресло или на стул с опорой для спины, полностью поставить ноги на ступни и не скрещивать их.

Далее необходимо выбрать манжету нужного размера — резиновая камера внутри ее покрывающей ткани должна охватывать 80–100% плеча. Как отметил Водовозов, неправильно подобранная манжета дает +10 мм рт. ст. Наложить ее нужно непосредственно на голую кожу плеча. При этом рука с манжетой должна располагаться на столе, а середина манжеты — на уровне сердца.

Перед началом процедуры пациенту следует отдохнуть в течение пяти минут. Затем нужно измерить давление и записать показатель, а через минуту процедуру стоит повторить. По словам Водовозова, если не соблюдать рекомендации, то результат может оказаться больше, чем нужно.

В октябре журнал JAMA Internal Medicine публиковал результаты исследование ученых из Медицинского центра Джонса Хопкинса в США. Они установили, что во время изменения давления руку с прибором нужно обязательно размещать на опоре, поскольку слишком низкое положение конечности может стать причиной погрешности в показателях.

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