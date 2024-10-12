Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Терапевт перечислил правила для точного измерения давления

Терапевт Водовозов рассказал о 10 правилах для точного измерения давления

close
Freepik

Терапевт Алексей Водовозов рассказал в своем Telegram-канале о правилах для точного измерения артериального давления.

В первую очередь, по словам врача, за полчаса до процедуры нужно отказаться от кофеина, алкоголя, никотина и физических нагрузок. Перед измерением давления пациент должен сесть в кресло или на стул с опорой для спины, полностью поставить ноги на ступни и не скрещивать их.

Далее необходимо выбрать манжету нужного размера — резиновая камера внутри ее покрывающей ткани должна охватывать 80–100% плеча. Как отметил Водовозов, неправильно подобранная манжета дает +10 мм рт. ст. Наложить ее нужно непосредственно на голую кожу плеча. При этом рука с манжетой должна располагаться на столе, а середина манжеты — на уровне сердца.

Перед началом процедуры пациенту следует отдохнуть в течение пяти минут. Затем нужно измерить давление и записать показатель, а через минуту процедуру стоит повторить. По словам Водовозова, если не соблюдать рекомендации, то результат может оказаться больше, чем нужно.

В октябре журнал JAMA Internal Medicine публиковал результаты исследование ученых из Медицинского центра Джонса Хопкинса в США. Они установили, что во время изменения давления руку с прибором нужно обязательно размещать на опоре, поскольку слишком низкое положение конечности может стать причиной погрешности в показателях.

Ранее было названо лекарство от гипертонии, которое может навредить кишечнику.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами