В Тульской области рецидивист украл из храма ювелирные украшения

В Белеве полицейские задержали подозреваемого в хищении ювелирных украшений из местного храма. Об этом сообщает пресс-служба УМВД Тульской области.

С заявлением в правоохранительные органы обратился настоятель белевского храма. Священнослужитель сообщил, что из помещения церкви неизвестный похитил ювелирные изделия, общий ущерб составил 20 тысяч рублей.

Полицейские просмотрели записи камер видеонаблюдения и установили личность вора, им оказался ранее судимый 50-летний житель Подольска Московской области. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о краже. Мужчина отпущен под подписку о невыезде.

До этого сообщалось, что в Майкопе сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже пожертвований из храма, им оказался приезжий из Краснодара. 61-летний житель Краснодарского края зашел в Михайловского храма, тайком вскрыл два ящика для пожертвований прихожан, похитил из них деньги и скрылся. Общий ущерб составил 11 тыс. рублей.

Ранее в Ростовской области двое мужчин переплыли Дон и обокрали собор.