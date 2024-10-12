В Балтийском море потушили пожар на немецком танкере

Пожар, произошедший на немецком нефтяном танкере Annika в Балтийском море, полностью ликвидировали. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Германское командование по реагированию на чрезвычайные ситуации на Северном и Балтийском морях.

В заявлении подчеркивается, что судно перевозило около 640 тонн нефти. Однако его разлива и загрязнения окружающей среды удалось избежать.

По предварительной информации, возгорание началось в машинном отделении корабля. Сотрудникам экстренных служб пришлось добираться до танкера на вертолете, при этом членов экипажа эвакуировали с судна при помощи спасательного катера.

Всего на корабле было семеро моряков. Двое из них получили травмы легкой степени тяжести.

«Пожарные [немецких городов] Росток и Любек осмотрели внутреннюю часть судна. Огонь больше не горит. <...> Судя по всему, огонь охватил всю корму судна», — добавили в командовании.

Там уточнили, что к ликвидации пожара также привлекали сотрудников экстренных служб из города Киль.

Германское общество по спасению потерпевших крушение сообщило о пожаре на танкере Annika днем 11 октября. Инцидент произошел в акватории Балтийского моря, в районе немецкого города Кюлунгсборн.

Ранее в Красном море после обстрела хуситов загорелся танкер.