В США появятся радиоактивные дороги

Американское Агентство по охране окружающей среды (EPA) предварительно одобрило использование фосфогипса, который содержит радиоактивный радий, для строительства дорог во Флориде. Об этом сообщает The Hill.

«EPA дает предварительное одобрение проекту дороги с радиоактивными материалами», — говорится в публикации.

Химическая компания Mosaic Fertilizer LLC, производитель фосфатных и калийных удобрений, попросила агентство по охране окружающей среды разрешить строительство трех 200-футовых (по 61 м) участков дороги с фосфогипсовыми смесями.

EPA в ответ на это отметило, что потенциальные риски для здоровья американцев от радиации при строительстве мелкомасштабного пилотного проекта не выше, чем при хранении фосфогипса в штабеле.

Фосфогипсом называют отходы, образующиеся в процессе производства удобрений. В настоящее время, отмечает издание, эти отходы изолируются на специальных складах.

В августе российские ученые обнаружили водоросли, способные удалять из воды радиоактивные вещества.

Ранее ученые научились выращивать цветы в радиоактивных почвах.