В Индонезии пропала россиянка, поиски которой приостановили по просьбе семьи

Поиски москвички Александры Мордовиной, пропавшей в Индонезии, остановили по просьбе ее семьи, теперь родные женщины готовят документы, чтобы признать ее без вести пропавшей. Об этом сообщает SHOT.

Родственники 44-летней Мордовиной рассказали, что пока Александра числится живой. Поиски шли два месяца и не дали никаких результатов. Сначала поисковую операцию прекратила индонезийская полиция, затем сами родственники перестали платить волонтерам, которые искали россиянку за деньги. Найти женщину не помогло и объявление о вознаграждении 100 тысяч рублей.

В настоящее время правозащитники и родственники собирают целый ряд документов, чтобы признать Мордовину пропавшей без вести. Они пытаются получить от полиции статус дела, а также сведения о том, какие были проведены работы, в том числе заключение о приостановке поисков.

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