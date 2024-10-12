Эвакуированные из-за пожара жители Феодосии вернулись домой

Жители Феодосии на юго-востоке Крыма, которых срочно эвакуировали из-за пожара на нефтебазе, вернулись в свои дома. Об этом сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко в своем Telegram-канале.

«Вчера эвакуированные жители активно возвращались в свои дома», — написал он.

Ткаченко добавил, что к 20:00 в пунктах временного размещения оставалось всего 29 человек. Глава администрации Феодосии отметил, что это были жители микрорайона Северный и улицы Геологической.

По его словам, режим чрезвычайной ситуации техногенного характера в настоящее время еще не снят, работа по ликвидации последствий возгорания продолжается.

Кроме того, Ткаченко отметил, что ограничения по проезду транспорта на участках дорог, которые находятся по периметру нефтяного терминала, также сохраняются.

Пожар на нефтебазе в Феодосии начался утром 7 октября. Сразу после этого на место происшествия прибыли представители экстренных служб, а в город выехал заместитель председателя правительства региона Игорь Михайличенко.

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