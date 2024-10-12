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Раскрыто количество рыбы, которое россияне съедают за год

РИА: россияне съедают в год более 22 кг рыбы на человека

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Потребление рыбы в России за прошлый год выросло на 2%, превысив 22 килограмма на человека. Об этом РИА Новости сообщил президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.

«22,5 килограмма в год — столько рыбы в меню среднего жителя России. Это на 2% больше, чем в 2022 году», — отметил собеседник агентства.

Зверев добавил, что по итогам прошлого года рыбная продукция в России опередила молочные продукты, а также яйца и сахар по темпам роста потребления.

Как рассказал президент ВАРПЭ, самый высокий уровень потребления рыбы зафиксирован на Дальнем Востоке. По словам Зверева, там россияне едят порядка 26 килограммов в год. Вторую строчку по потреблению занимает Центральный федеральный округ — там граждане потребляют около 24,6 килограмма рыбы на человека в год.

Кроме того, в прошлом году потребление рыбных полуфабрикатов и готовых изделий выросло на 14%, хотя они все еще занимают небольшую долю во всей категории «рыба и рыбопродукция».

До этого сообщалось, что в новый пакет антироссийских санкций могут войти ограничения на импорт рыбы из РФ.

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