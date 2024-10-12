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Названа причина массового отравления школьников в Камчатском крае

Роспотребнадзор: сальмонелла стала причиной отравления школьников в Елизово

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Depositphotos

Сальмонеллу обнаружили в продуктах одного из поставщиков школы в городе Елизово в Камчатском крае, где произошло массовое отравление детей. Об этом сообщается на странице регионального управления Роспотребнадзора в социальной сети «ВКонтакте».

В заявлении отмечается, что с 10 октября сотрудники федеральной службы проводят эпидемиологическое расследование в связи с госпитализацией учеников школы №1 имени М. В. Ломоносова.

«Отобраны смывы с объектов окружающей среды, пищевые продукты, биоматериал от заболевших и персонала пищеблока. По предварительным результатам лабораторных исследований, в одном продукте <...> обнаружена Salmonella spp», — говорится в публикации.

Как рассказали в Роспотребнадзоре, сейчас специалисты пытаются установить причинно-следственные связи.

11 октября в Следственном комитете РФ заявили, что в городе Елизово с симптомами острой кишечной инфекции госпитализировали 11 школьников. Еще несколько несовершеннолетних в настоящее время находятся на амбулаторном лечении.

На этом фоне ведомство начало доследственную проверку.

Ранее в Республике Саха (Якутия) произошло массовое отравление детей в спортивной школе.

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