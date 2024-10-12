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В ЛНР оценили влияние на ситуацию с топливом после атаки на нефтебазу

Атака на нефтебазу в Ровеньках не повлияет на ситуацию с топливом в ЛНР

В минтопэнерго Луганской народной республики (ЛНР) сообщили, что атака со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на нефтебазу в городе Ровеньки не повлияет на ситуацию с топливообеспечением. Заявление приводит РИА Новости.

«Возгорание топливного резервуара на нефтебазе в Ровеньках не повлияет на ситуацию с топливообеспечением республики», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что запас топлива на территории ЛНР соответствует плановому.

Пресс-служба правительства ЛНР сообщила, что ВСУ использовали 10 беспилотных летательных аппаратов при атаке на нефтебазу в Ровеньках. Восемь из них удалось сбить противовоздушной обороне, только два достигли цели. Отмечается, что пожар был потушен, при этом ВСУ еще несколько раз пытались обстрелять нефтебазу. Пострадавших нет.

Накануне сообщалось, что огонь на нефтебазе в Феодосии потушен внутри четырех резервуаров с топливом.

Ранее были опубликованы кадры детонации украинского дрона на Кубани.

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