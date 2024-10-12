Аэропорт Казани приостановил работу

Международный аэропорт Казани временно приостановил отправку и прием самолетов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Соответствующее решение было принято «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов». Ограничения действуют с 8:40 мск, 12 октября.

Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, добавили в пресс-службе. Причина введения временных ограничений в воздушной гавани не называется.

Такие меры в аэропорту Казани были введены 3 октября.

Тогда рейсы, следовавшие в Казань из Омска, Хургады и Челябинска, были перенаправлены в аэропорты Нижнекамска и Самары.

27 сентября Telegram-канал «Авиаторщина» сообщал, что три самолета с пассажирами при полете над южными регионами РФ получили сигналы об угрозе уничтожения на английском языке. Впоследствии все воздушные суда совершили благополучную посадку на аэродромах назначения.

Ранее Росавиация сообщила об ограничениях на полеты над Ираном, Израилем и Ираком.