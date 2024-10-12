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Обломки дронов повредили жилые дома в Краснодарском крае

Губернатор Кондратьев сообщил об атаке дронов на два района Краснодарского края

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Inna Varenytsia/REUTERS

Дроны атаковали два района Краснодарского края, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

По его словам, в Славянске-на-Кубани упавшие обломки беспилотника повредили крыши домов. В Приморско-Ахтарске загорелась и была повреждена машина, а в одном из домов выбило стекла.

Кондратьев уточнил, что местные жители при атаках не пострадали, их поврежденное имущество помогут восстановить главы муниципалитетов.

10 октября Кондратьев сообщил, что массированная атака украинских беспилотников была успешно отбита. Пострадавших не было, и объекты инфраструктуры не пострадали. Однако повреждения получили жилые постройки. В хуторе Бойкопонура Калининского района налет дронов выбил стекла в двух домах, а в станице Пластуновской Динского района были повреждены крыша дома, хозяйственная постройка и газопровод.

Ранее украинский дрон назвали способным обходить ПВО и РЭБ.

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