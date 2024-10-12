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В Чикаго банда грабителей обокрала поезд с ценными товарами

В Чикаго грабители украли ценные товары из грузового поезда во время остановки

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Shutterstock

В Чикаго банда ограбила грузовой поезд с ценными товарами, сообщает ABC Chicago.

По данным канала, инцидент произошел днем 12 октября в городском районе Южный Остин. Очевидцы рассказали, что не менее 12 человек грабили поезд почти час до прибытия полиции. При этом один из сотрудников правоохранительных органов выхватил оружие, пытаясь задержать автомобиль, в котором злоумышленники на большой скорости скрылись с места пришествия.

В железнодорожной компании Union Pacific объяснили, что состав остановился, ожидая возможности продолжить движение по путям компании-партнера. В это время грабители начали взламывать вагоны и вскрывать контейнеры.

ABC Chicago отмечает, что это не первое подобное ограбление за несколько месяцев. В августе в западной части Чикаго преступники вскрыли несколько грузовых выгонов и похитили оттуда телевизоры. По меньшей мере шесть человек были арестованы, а часть товара изъяли.

Ранее женщину сняли с поезда Анапа — Мурманск за кражу туалетной бумаги.

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