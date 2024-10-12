Пережившего «Милтон» рыбака не удалось найти в море у берега Мексики

Спасателям не удалось обнаружить моряка, которого патрульный самолет заметил накануне в ста километрах от побережья мексиканского штата Юкатан дрейфующим на перевернутой лодке после урагана «Милтон». Об этом написал в соцсети X его губернатор Хоакин Диас Мена.

По словам главы штата, отправившимся на помощь судам из-за погоды и сильных волн потребовалось более восьми часов, чтобы добраться до места крушения судна Peyucsa 12.

«По прибытии они (спасатели. — «Газета.Ru») обнаружили лишь перевернутую лодку Peyucsa 12 без моряка, которого ранее видели сидящим сверху», — сообщил Мена.

Он добавил, что 11-часовые поиски на вертолете тоже не дали результатов, но будут продолжены. Мена отметил, что на судне не было спасательных жилетов, а рыбаки не знали о шторме, так как у них не было нормальной системы связи.

9 октября на Флориду обрушился ураган «Милтон». Его максимальная скорость достигала более 160 км/ч. Он разрушил около 125 домов, вызвал массовые перебои с электричеством — более чем 2,6 млн человек остались без света. В преддверии бедствия были эвакуированы свыше 5 млн человек.

Ранее полицейские спасли собаку, которую привязали во время урагана «Милтон».