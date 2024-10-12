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Прокурор Ингушетии взял на контроль расследование нападения на полицейских

Прокурор Ингушетии Васильченко взял на контроль дело о нападении на полицейских

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Мария Девахина/РИА Новости

Прокурор Республики Ингушетия Андрей Васильченко взял на контроль ход и результаты расследования уголовного дела о нападении на сотрудников полиции в городе Назрань. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

Вечером 11 октября неизвестные обстреляли автомобиль с сотрудниками МВД на трассе «Кавказ». Васильченко выезжал на место происшествия для координации работы правоохранительных органов, сообщили в прокуратуре. В настоящее время ведутся активные поиски нападавших.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном обороте оружия. По данным МВД, в результате обстрела погибли сотрудник патрульно-постовой службы, который находился вне службы, и его родственники.

Сожженный автомобиль, предположительно использованный преступниками, был обнаружен на территории Северной Осетии.

Ранее в Петербурге мужчина открыл стрельбу по полицейским.

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